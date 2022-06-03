Неймар отреагировал на шутливую песню футболистов сборной Аргентины в адрес бразильцев

Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на шутливую песню игроков сборной Аргентины в адрес бразильских игроков после победы команды в матче с национальной командой Италии.

«Они выиграли чемпионат мира?», — написал Неймар в социальной сети.

Напомним, после победы Аргентины над Италией в матче Финалиссимы, аргентинцы в раздевалке спели песню, высмеивая бразильских игроков.

«Бразилец, что случилось? Пятикратный чемпион поморщился? Месси отправился в Рио и остался с Кубком. Мы всегда будем болеть за Аргентину потому что у нас есть мечта стать чемпионами мира», — пели аргентинцы.

Напомним, ранее сборная Аргентины и Бразилии смогли квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.