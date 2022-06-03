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Тренер Франции Дешам: наша задача — выиграть группу и выйти в финал Лиги наций

Тренер Франции Дешам: наша задача — выиграть группу и выйти в финал Лиги наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем с Данией в рамках Лиги наций рассказал о задачах команды на турнир.

«Мы не ждём чудес в плане физической формы, но хотим добиться её единого уровня в коллективе. Некоторые футболисты не играли три недели, а некоторые — две. Что касается Лиги наций, то я не скучаю по товарищеским играм, так как становилось всё сложнее найти доступных соперников. Считаю, что турниры всегда вызывают больше интереса. Наша задача — выиграть группу и выйти в финал», — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Игра между Францией и Данией состоится в Сен-Дени (Франция) на стадионе «Стад де Франс сегодня, 3 июня. Начало матча — в 21:45 мск.

Также в группе 1 с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

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