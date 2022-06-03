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Ян Кухта рассказал, как ему удалось забить дебютный гол за сборную Чехии

Ян Кухта рассказал, как ему удалось забить дебютный гол за сборную Чехии
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Нападающий «Локомотива» и сборной Чехии Ян Кухта рассказал, как ему удалось забить гол в матче первого тура Лиги наций со сборной Швейцарии (2:1). Этот гол стал дебютным для Кухты.

«Парни сказали, что это типичный гол для меня. Я знаю, что Куфаль может бросить мяч очень далеко. Ожидал, что мяч мог попасть ко мне и я был один на дальней штанге. Мы очень ценим эту победу. Мы все упорно боролись за неё. Нам не хватило нескольких игроков, но мы показали, что, если будем играть как команда, мы можем выиграть такие важные игры, как сегодняшняя», — приводит слова Кухтф официальный сайт УЕФА.

Помимо Чехии и Швейцарии, в квартете 2 лиги А находятся национальные команды Португалии и Испании. После первого сыгранного тура чехи возглавляют турнирную таблицу группы. Португалия и Испания делят вторую и третью строчки, а Швейцария замыкает таблицу.

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