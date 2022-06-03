Защитник «Вильярреала» решил исход матча Эквадор – Нигерия

В Харрисоне (Нью-Джерси, США) состоялся товарищеский матч между сборными Эквадора и Нигерии. В рамках этой встречи победу одержали номинальные хозяева. Матч завершился со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит в самом начале в матча на 3-й минуте. Защитник «Вильярреала» Первис Эступинан поразил ворота африканской команды после передачи от Анхеля Мены.



Примечательно, что в этом матче была показана только одна карточка. Предупреждение в виде жёлтой карточки получил вратарь сборной Эквадора Алешандер Домингес.



Напомним, ранее ФИФА опубликовала полное расписание чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. В матче-открытии турнира национальная команда Сенегала встретится со сборной Нидерландов.



Встреча начнётся 21 ноября в 13:00 мск. При этом в официальном расписании этот матч идёт под вторым номером. Под первым номером значится игра между сборными Катара и Эквадора. Согласно традиции, Катар в качестве хозяина турнира должен был открывать мундиаль, однако их матч с Эквадором перенесли на 19:00 мск.