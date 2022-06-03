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Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче со сборной Испании

Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче со сборной Испании
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Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче со сборной Испании (1:1).

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции. Победа для Португалии — это то, что двигает и объединяет нас, как и всегда», — написал Роналду в социальной сети.

37-летний форвард появился на поле на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, однако результативными действиями не отметился.

В последний раз португальский нападающий забивал за национальную команду 12 октября 2021 года. Тогда Роналду оформил хет-трик в ворота Люксембурга (5:0) в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Напомним, что составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.

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