Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на ничейный результат в матче со сборной Испании (1:1).
«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании возрождает наши амбиции. Победа для Португалии — это то, что двигает и объединяет нас, как и всегда», — написал Роналду в социальной сети.
37-летний форвард появился на поле на 62-й минуте игры с Испанией (1:1) в Лиге наций, однако результативными действиями не отметился.
В последний раз португальский нападающий забивал за национальную команду 12 октября 2021 года. Тогда Роналду оформил хет-трик в ворота Люксембурга (5:0) в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.
Напомним, что составе сборной Испании единственный мяч забил Альваро Мората, а у португальцев отличился Рикарду Орта.
- 3 июня 2022
-
07:22
-
07:21
-
06:40
-
06:13
-
05:59
-
04:56
-
04:37
-
04:28
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:18
-
00:03
- 2 июня 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55