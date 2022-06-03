Уругвай разгромил Мексику в товарищеском матче

В Глендейле (США) на стадионе «Стейт Фарум Стэдиум» состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Уругвая. В рамках этой встречи разгромную победу одержали номинальные гости. Матч завершился со счётом 3:0.
Счёт голам был открыт только на 35-й минуте. Первый забитый мяч в этой встрече на свой счёт записал Матиас Весино. Больше голов в первом тайме не было. Но уже на 46-й минуте удвоил преимущество гостей Эдинсон Кавани. Форварду с передачей помог Факундо Пельистри. А спустя 8 минут Кавани уже оформил и дубль. Теперь же голевая на счету у Дамиана Суареса.
Сборная Уругвая сыграет на грядущем чемпионате мира в Катаре в группе H. Им по жребию в соперники попались сборные Ганы, Португалии и Южной Кореи.
Сборная Мексики же сыграет в группе С, где, помимо неё, оказались Саудовская Аравия, Аргентина и Польша. Финальный турнир чемпионата мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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