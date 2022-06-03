Ван Гал: у Ноа Ланга шансов на «Золотой Мяч» больше, чем у Де Брёйне

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал лестно высказался о молодом игроке сборной Ноа Ноэлле Ланге и футболисте, который стал одним из лучших в команде, Кевине Де Брёйне. И в шуточной форме сравнил шансы игроков на «Золотой Мяч».



«Ноа Лангу нужно больше работать над своей дисциплиной и характером и тогда он может стать лучшим игроком в мире, это лишь вопрос времени. Он очень хорошо умеет играть в пас. командный игрок. Ноа способен одним движением создать опасный момент из ничего. Таких игроков сейчас действительно малою



Кевин Де Брёйне впечатлил меня больше всего в клубном сезоне среди игроков нашей сборной. Я считаю, что он даже достоин получить «Золотой мяч», но это едва ли возможно в современных реалиях. Там всегда выбирают форвардов. В этом смысле у Ноа Ланга больше шансов на приз, чем у де Брюйне», — приводит слова Ван Гала Hln.