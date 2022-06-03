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Иско отказал итальянским клубам

Иско отказал итальянским клубам
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Испанский полузащитник мадридского «Реала» Иско отказал итальянским клубам, сообщает AS.

Пр информации источника, испанец отказал в переходе «Роме» и «Милану». Полузащитник намерен играть в Испании.

«Спасибо всем, до встречи. Да здравствует Мадрид», — ранее написал испанский полузащитник в социальной сети.

Соглашение 30-летнего футболиста истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Иско выиграл 19 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов и три чемпионства страны.

Ранее сообщалось, что в услугах Иско заинтересована итальянская «Фиорентина».

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