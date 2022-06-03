Рюдигер: я очень взволнован, не могу дождаться дебюта за «Реал»

Новобранец «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал свой переход в испанский клуб.
«Я очень взволнован, не могу дождаться, когда дебютирую за свой новый клуб», — написал Антонио в своём твиттере.
Футболист подписал со «сливочными» контракт на четыре сезона. 20 июня состоится презентация Рюдигера в «Реале».
Рюдигер стал первым новичком «сливочных» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, «Реал» в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче «сливочные» победили «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.
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