«Зенит» получил кубок РПЛ навечно, ничья Испании и Португалии. Главное к утру

«Зениту» вручили кубок чемпионов РПЛ навечно, Испания и Португалия не выявили победителя в матче Лиги Наций, французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет избавиться от 14 игроков в клубе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ на вечное хранение.

2. Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций.

3. Мбаппе составил список из 14 человек, которые должны покинуть «ПСЖ». В него попал Неймар.

4. «Колорадо» всухую обыграл «Эдмонтон», удвоив преимущество в серии.

5. Килиан Мбаппе отреагировал на слухи о том, что внёс 14 человек в чёрный список «ПСЖ».

6. Карпин — о том, что он выдвинул условие «Динамо»: грязная ложь. Со мной не связывались.

7. Ди Мария ответил Мбаппе, который сказал, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке.

8. «Немного стыдно от того, что происходит». Гнабри высказался о ситуации с Левандовским.

9. Агент защитника Лукаса Фассона подтвердил переговоры с «Локомотивом».

10. Кадри повторил рекорд франшизы, который держится 35 лет.