Энрике высказался о причинах ничьи с Португалией
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике раскрыл причины ничейного результата в первом туре Лиги наций с Португальской сборной.
«Мы не на тренировке, у нас не было разнообразия во взаимодействии между игроками. Испания могла легко проиграть, сложно снизить давление на игроком во время игры. Игра с Португалией очень похожа на предыдущую, так как мы имели шансы её выиграть. По итогу мы сыграли вничью, но могли вообще остаться без очков. Гол был забит из-за ошибки при вбрасывании в атаке», — приводит слова Энрике Marca.
Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1. За сборную Испании забил Альваро Мората, а составе португальцев отличился Рикарду Орта.
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