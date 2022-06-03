Энрике: мы не хотим рисковать Фати. Понимаю, что хотят фанаты, но решения принимаю я
Поделиться
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу того, что Ансу Фати не сыграл ни минуты в матче Лиги наций УЕФА с Португалией (1:1).
«Ансу в обойме, чтобы помочь нам в дальнейших матчах, мне нравится то, что я вижу на тренировках, но у него нет необходимых кондиций, чтобы помогать нам так, как хотелось бы. Мы не собираемся рисковать. Я понимаю публику, но я профессионал и в первую очередь, главный тренер команды. Я должен принимать решения, кто играет, а кто нет», — приводит слова Энрике Marca.
Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1. За сборную Испании забил Альваро Мората, а составе португальской команды отличился Рикарду Орта.
Новость по темеЭнрике высказался о причинах ничьи с Португалией
Комментарии
- 3 июня 2022
-
10:05
-
09:53
-
09:48
-
09:47
-
09:40
-
09:26
-
09:00
-
08:55
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:02
-
07:43
-
07:40
-
07:22
-
07:21
-
06:40
-
06:13
-
05:59
-
04:56
-
04:37
-
04:28
-
04:16
-
03:46
-
03:33
-
03:24
-
02:55
-
02:30
-
02:19
-
02:17
-
01:53
-
01:48
-
01:38
-
01:27
-
01:23
Партнерский контент