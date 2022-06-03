Энрике: мы не хотим рисковать Фати. Понимаю, что хотят фанаты, но решения принимаю я

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу того, что Ансу Фати не сыграл ни минуты в матче Лиги наций УЕФА с Португалией (1:1).

«Ансу в обойме, чтобы помочь нам в дальнейших матчах, мне нравится то, что я вижу на тренировках, но у него нет необходимых кондиций, чтобы помогать нам так, как хотелось бы. Мы не собираемся рисковать. Я понимаю публику, но я профессионал и в первую очередь, главный тренер команды. Я должен принимать решения, кто играет, а кто нет», — приводит слова Энрике Marca.

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1. За сборную Испании забил Альваро Мората, а составе португальской команды отличился Рикарду Орта.