Нестор Лоренсо стал новым главным тренером сборной Колумбии

Новым главным тренером сборной Колумбии стал Нестор Лоренсо, сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола. Аргентинский специалист подписал с национальной командой четырёхлетнее соглашение.
Напомним, в апреле Колумбийская федерация футбола на официальном сайте объявила об уходе Рейнальдо Руэды с поста главного тренера сборной страны. Руэда возглавил национальную команду Колумбии в 2021 году. Под руководством 65-летнего тренера колумбийская сборная не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Ранее Руэда работал в национальных командах Гондураса, Эквадора и Чили, а также возглавлял клубы «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».
Предстоящий чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 3 июня 2022
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