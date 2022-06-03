Спасение на последних минутах — в видеообзоре матча Лиги наций Испания — Португалия

2 июня проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания), финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 1:1. Португальцы спаслись от поражения в концовке встречи.
Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций:
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На 25-й минуте Альваро Мората открыл счёт. Гави, протащив мяч, сделал пас на ход Пабло Сарабии, а тот прострелил в штрафную, откуда Мората пробил точно в цель. На 82-й минуте Рикарду Орта восстановил равенство на табло. После розыгрыша «стенки» Жоау Канселу прострелил в штрафную, где испанцы не уследили за Ортой, который в касание переправил мяч в сетку ворот.
- 3 июня 2022
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