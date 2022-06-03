Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спасение на последних минутах — в видеообзоре матча Лиги наций Испания — Португалия

Спасение на последних минутах — в видеообзоре матча Лиги наций Испания — Португалия
Комментарии

2 июня проходил матч первого тура Лиги наций в рамках группы А2 между Португалией и Испанией. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания), финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат — 1:1. Португальцы спаслись от поражения в концовке встречи.

Испания и Португалия сыграли вничью в первом туре Лиги наций:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 25-й минуте Альваро Мората открыл счёт. Гави, протащив мяч, сделал пас на ход Пабло Сарабии, а тот прострелил в штрафную, откуда Мората пробил точно в цель. На 82-й минуте Рикарду Орта восстановил равенство на табло. После розыгрыша «стенки» Жоау Канселу прострелил в штрафную, где испанцы не уследили за Ортой, который в касание переправил мяч в сетку ворот.

Что происходит с Роналду в сборной? Португалия чудом спаслась в Испании Что происходит с Роналду в сборной? Португалия чудом спаслась в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022