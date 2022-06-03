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Бензема: хотел бы победить на чемпионате мира. Франция сделает для этого всё возможное

Бензема: хотел бы победить на чемпионате мира. Франция сделает для этого всё возможное
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился планами на ближайшее будущее.

«У меня всё ещё много планов на будущее. Я хочу брать трофеи, выиграть Лигу чемпионов ещё один раз — или несколько. А со сборной я, безусловно, хотел бы победить на чемпионате мира. Мечты – это всё, что у меня есть.

Возможность поднять над головой трофей чемпионов мира стала бы для меня пиком. Победа на чемпионате мира стала бы осуществлением главной мечты. Взять трофей со сборной – это невероятные эмоции.

Так что, конечно, я нацелен на этот главный приз. Это самый высокий уровень, которого можно достичь со сборной. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться этого», – цитирует Бензема Onze Mondial.

Ранее нападающий «Реала» Карим Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

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