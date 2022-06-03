Уткин отреагировал на решение «Спартака» расстаться с Бакаевым

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение московского «Спартака» не продлевать контракт со своим воспитанником Зелимханом Бакаевым.

«Для «Спартака» является мелочью расстаться со своим воспитанником Зелимханом Бакаевым, которому даже не предложили продлить контракт. Это удивительное явление, когда футболист был готов играть за команду, которая его воспитала, хотел этого. И даже после финального свистка Кубка России он говорит: «Я ещё немножко подожду, может быть, они ещё передумают». Не жалобно, но вот так вот он говорит. Это событие просто не укладывается в моей голове», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.



В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.