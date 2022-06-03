«Барселона» представила новую домашнюю форму на сезон-2022/2023

«Барселона» презентовала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба клуба. Комплект выполнен в синем, голубом и гранатовом цветах, на нём размещены вертикальные полосы.

Новая форма посвящена 30-летней годовщине летней Олимпиады-1992, которая прошла в Барселоне. Также у клуба поменялся титульный спонсор — теперь на груди будет размещён логотип музыкального сервиса Spotify.



По итогам завершившегося чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/4 финала проиграли «Айнтрахту».

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