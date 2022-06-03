Силкин — о Карпине: не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал информацию, что «Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.



«Чтобы точно знать, надо спрашивать у руководства, кого они хотят. Мы можем только гадать, сможет ли он заменить Шварца или нет. Имеет опыт работы с игроками «Динамо» в сборной? Был короткий отрезок, чтобы показать. Он остался без работы практически, поэтому вернулся в «Ростов». Он не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо». Но мы не знаем, о чём ведутся разговоры. Покажет только время», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



«Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона. «Зенит» оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53), которое по истечении сезона покинул главный тренер Сандро Шварц.

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