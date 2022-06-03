Колосков: Карпин на своём месте в «Ростове». В «Динамо» идти ему не надо

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию, что «Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.
«Я бы не хотел, чтобы Карпин шёл в «Динамо». Он находится на своём месте в «Ростове». Делает хорошую и новую команду. У него там есть все необходимые условия для того, чтобы подготовить хорошую команду, футболистов воспитать. Я вообще не сторонник таких подходов — выдергивать тренера из клуба, в котором он уже что-то сделал.
Карпин в «Ростове» наладил работу академии. У него есть понимание с руководством. Сам Карпин сказал, что это чушь. Валерий Георгиевич на своём месте. В «Динамо» идти ему не надо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 июня 2022
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