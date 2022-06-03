«Акрон» проведёт товарищеские матчи с «Рубином», «Уралом» и «Крыльями Советов»

4 июня «Акрон» начнёт предсезонные сборы в Жигулёвске, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты будут готовиться к новому розыгрышу Футбольной национальной лиги на базе стадиона «Кристалл» в двухразовом режиме. В программу сбора включены спарринги, три из которых пройдут для «Акрона» на выезде.



14 июня в Жигулёвске клуб сыграет с дебютантом ФНЛ-2, ФК «Химик-Август» из посёлка Вурнары. 20 числа он отправится в Казань на игру с местным «Рубином». В двух заключительных матчах «Акрон» встретится с клубами РПЛ из Самары и Екатеринбурга. С «Уралом» на его поле «Акрон» сыграет 26 июня, а с «Крыльями Советов» – 30 июня в Казани.



Ранее Исполком Российского футбольного союза утвердил итоги розыгрышей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/2022.



Законным победителем РПЛ признан санкт-петербургский «Зенит», а напрямую покинули элитный дивизион по спортивному принципу тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». По итогам стыковых матчей вылетела также «Уфа», уступившая «Оренбургу». Победитель ФНЛ — московское «Торпедо», второе место занял воронежский «Факел», также получивший путёвку в РПЛ. А покинули соревнование по спортивному принципу «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург» и «Текстильщик».

Новость по теме РФС утвердил итоги чемпионата России сезона-2021/2022