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В «Химках» сообщили, что Мамаев и Жирков покинули клуб

В «Химках» сообщили, что Мамаев и Жирков покинули клуб
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев покинули клуб.

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов. Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Жирков выступал за «Химки» с 2022 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Мамаев также играет за «Химки» с января нынешнего года, и его контракт тоже рассчитан до конца сезона. На его счету семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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