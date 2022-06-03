«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Дзамболата Цаллагова в клуб РПЛ

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов продолжит карьеру в клубе Российской Премьер-Лиги, сообщает командная пресс-служба. При этом пока не сообщается, куда именно переходит футболист.
Права на 22-летнего игрока принадлежат «Дайнаве» (Литва), а в российском клубе он выступал на правах аренды. В прошедшем сезоне Дзамболат Цаллагов провёл за «СКА-Хабаровск» 14 матчей и забил один мяч.
Ранее стало известно, что Алексей Поддубский покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Вместе со специалистом из клуба ушёл и его тренерский штаб. Отмечается, что «СКА-Хабаровск» уже ведёт переговоры с потенциальным кандидатом на место главного тренера. В клубе останется Юрий Шпирюк, который войдёт в новый тренерский штаб.
Напомним, «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. Команда могла выйти в РПЛ, однако по сумме двух стыковых матчей уступила «Химкам» со счётом 1:3.
- 3 июня 2022
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