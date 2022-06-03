«Реал» потребовал от УЕФА объяснений по поводу выбора места проведения финала ЛЧ

Мадридский «Реал» потребовал от УЕФА объяснений по поводу выбора места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором «Королевский клуб» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Перед матчем и во время его проведения перед стадионом «Стад де Франц» происходили беспорядки.

«Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая в окрестностях и у входов на стадион «Стад де Франс», в том числе внутри самого стадиона, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы запросить следующие объяснения в защиту наших болельщиков, пострадавших от этих событий:

1. Мы хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала Лиги чемпионов и какие критерии учитывались при выборе места проведения матча с учётом того, что произошло в день игры.

2. Мы также требуем ответов и объяснений, чтобы определить, кто несёт ответственность за оставление болельщиков без присмотра и без защиты. Без защиты остались болельщики, чьё общее поведение было образцовым во все времена.

Мы понимаем, что событие, которое должно было стать великим праздником футбола для всех болельщиков, обернулось печальными последствиями, вызвавшими глубокое возмущение во всем мире.

Как стало ясно из фотографий и материалов СМИ, многие фанаты подверглись насилию, нападениям, задержаниям и разбойным ограблениям. Эти события также происходили, когда они ехали в машинах или автобусах, опасаясь за свою физическую неприкосновенность. Некоторым из них даже пришлось провести ночь в больнице из-за полученных травм.

Футбол представил миру образ, далёкий от ценностей и целей, которые должен нести этот вид спорта. Наши болельщики заслуживают ответа и принятия соответствующих мер ответственности, чтобы подобные ситуации были навсегда искоренены из мира футбола и спорта», — сообщается на официальном сайте «Реала».

Напомним, перед стартом финальной игры Лиги чемпионов УЕФА, которая прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на арене. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти. Полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. 30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

Полиция применила слезоточивый газ против фанатов на финале ЛЧ: