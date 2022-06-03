Гаджиев: Карпин — спартаковец. Ему решать — идти или не идти в «Динамо»

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что «Динамо» рассматривает кандидатуру тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.
«Для тренера очень важно, чтобы он мог работать в доверии и спокойствии. Даже если есть какие-то проблемы, а руководство тебе доверяет — это дорогого стоит. Плюс Ростов — футбольный город. Обстановка в клубе и на стадионе существенно влияет на игру команды.
Понятно, что у «Динамо» есть амбиции. Они наконец-то хорошо управляемый клуб — не только из-за того, что они взяли толкового тренера. Я бы отметил Желько Бувача — он отвечает за спортивную стратегию. Именно он пригласил Сандро Шварца. Оценка этого специалиста достаточно хорошая. Понятно, что сейчас спрос на тренеров с опытом и квалификацией возрос. Валерий Георгиевич — один из лучших наших тренеров. Понятно, что такие приглашения будут. Всё зависит от него. Он спартаковец. Пойдёт или не пойдёт в «Динамо» — ему решать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 июня 2022
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