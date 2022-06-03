В «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Томью» по трансферу Дуарте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил факт переговоров клуба с «Томью» по поводу трансфера португальского защитника Дениша Дуарте.

«Сейчас идёт общение между клубами по поводу Дуарте. Сколько ещё подписаний ждать в это трансферное окно? Пять-шесть», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Оренбург» прислал в «Томь» официальное письмо с запросом на покупку центрального защитника Дениша Дуарте. У 28-летнего португальца действующий контракт с томским клубом, но в нём есть опция выкупа за фиксированную сумму.

Отметим, что бывший футболист «Витории Гимарайнш» Дуарте во второй половине сезона-2021/2022 провёл в ФНЛ 11 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.