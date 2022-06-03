«Норвич» не будет выкупать права на Матиаса Норманна у «Ростова»

«Норвич» не будет выкупать права на норвежского полузащитника Матиаса Норманна, он вернется в «Ростов». Об этом сообщил пресс-атташе английского клуба Даниэль Хоулкер.



«Норманн возвращается в свой прежний клуб, «Ростов», — цитируют Хоулкера «РИА Новости».



Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Норманн заявил норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Агент футболиста Имад Эль Хаммичи отказался комментировать перспективы возвращения Норманна.

Новость по теме Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию