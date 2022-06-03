«Бавария» нашла замену Левандовскому в Италии

«Бавария» продолжает поиск замены для нападающего Роберта Левандовского, который недавно заявил, что его история в мюнхенском клубе подошла к концу. В качестве одного из вариантов альтернативы поляку «Бавария» рассматривает форварда «Наполи» Виктора Осимхена, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, после громких заявлений Левандовского «Бавария» уже направила запрос в «Наполи» по 23-летнему нигерийцу. Итальянский клуб оценивает Осимхена в € 100-110 млн.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Осимхену со стороны английских клубов. В частности, речь шла о возможном переходе Виктора в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл Юнайтед».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2021/2022 нигериец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Левандовски забил с отрицательного угла на тренировке: