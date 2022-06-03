Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» нашла замену Левандовскому в Италии

«Бавария» нашла замену Левандовскому в Италии
Комментарии

«Бавария» продолжает поиск замены для нападающего Роберта Левандовского, который недавно заявил, что его история в мюнхенском клубе подошла к концу. В качестве одного из вариантов альтернативы поляку «Бавария» рассматривает форварда «Наполи» Виктора Осимхена, информирует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, после громких заявлений Левандовского «Бавария» уже направила запрос в «Наполи» по 23-летнему нигерийцу. Итальянский клуб оценивает Осимхена в € 100-110 млн.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Осимхену со стороны английских клубов. В частности, речь шла о возможном переходе Виктора в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл Юнайтед».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2021/2022 нигериец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Куда Зинченко уйдёт из «Сити»? Кто заменит Левандовского? Самые ожидаемые трансферы Европы Куда Зинченко уйдёт из «Сити»? Кто заменит Левандовского? Самые ожидаемые трансферы Европы
«Я больше не хочу там играть». Левандовски уходит из «Баварии» со скандалом «Я больше не хочу там играть». Левандовски уходит из «Баварии» со скандалом

Левандовски забил с отрицательного угла на тренировке:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022