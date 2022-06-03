Агент Фассона: сделка с «Локомотивом» близка к завершению. Их проект превосходен

Футбольный агент Илдемир Лопес, представляющий интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, рассказал о ходе переговоров с московским «Локомотивом».



«Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен. Лукас Фассон — это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отличился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн.



Спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу. Сумма сделки может составить около € 3 млн.

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