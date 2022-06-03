Футболисты «Манчестер Юнайтед» признали Де Хеа лучшим игроком сезона

Футболисты «Манчестер Юнайтед» признали вратаря Давида Де Хеа лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022, сообщает пресс-служба клуба. Голкипер получает эту награду в четвёртый раз, что является клубным рекордом. По два раза приз получали Криштиану Роналду, Люк Шоу и Антонио Валенсия.
Ранее стало известно, что английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время может объявить о подписании с вратарём Давидом де Хеа нового контракта. В кампании-2021/2022 де Хеа в 46 матчах во всех турнирах пропустил 66 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Испанец выступает за манкунианцев с 2011 года.
В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестой строчке с 58 очками. Манкунианцы в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы.
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