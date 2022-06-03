Мостовой предложил жребием выбирать стадион, на котором пройдёт Суперкубок России
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предложил выбрать стадион для проведения матча за Суперкубок России путём жеребьёвки.
«Мы говорили, что финал Кубка лучше проводить в «Лужниках» — мы в этом убедились. «Лужники» — это наш исторический стадион. Суперкубок можно проводить на других стадионах. Лучше выбирать жребием, где проводить Суперкубок. Приглашать иностранных арбитром нет смысла. Правила везде одинаковые, каждый может ошибиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.
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