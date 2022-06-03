Мостовой предложил жребием выбирать стадион, на котором пройдёт Суперкубок России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой предложил выбрать стадион для проведения матча за Суперкубок России путём жеребьёвки.

«Мы говорили, что финал Кубка лучше проводить в «Лужниках» — мы в этом убедились. «Лужники» — это наш исторический стадион. Суперкубок можно проводить на других стадионах. Лучше выбирать жребием, где проводить Суперкубок. Приглашать иностранных арбитром нет смысла. Правила везде одинаковые, каждый может ошибиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» сыграет в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.