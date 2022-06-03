Савин: после видео с украинцами один из игроков сборной России просто плакал мне в трубку

Бывший футболист, а ныне известный блогер и президент клуба «Красава» Евгений Савин рассказал о реакции российских футболистов на нашумевший выпуск с украинскими игроками о ситуации в стране.

«Реакция российских футболистов? Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была. По ходу подготовки выпуска многие футболисты и тренеры из России говорили, что вооруженный конфликт — это неправильно. Никому не нужны смерти невинных людей, детей, всё это безумие.

Но все также прекрасно понимают, что находятся в определённой системе. Находятся в клетке, они связаны контрактом, деньгами, страхом и всем на свете. И никто из них не решился сказать об этом публично», — приводит слова Савина «Новая газета. Европа».

Напомним, после видео с украинскими футболистами Савин уехал из России, а позже заявил, что его клуб «Красава» также переедет из страны.