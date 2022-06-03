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РФС условно отстранил от футбола двух игроков «Строгино-М» за игру на тотализаторе

РФС условно отстранил от футбола двух игроков «Строгино-М» за игру на тотализаторе
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В пятницу, 3 июня, состоялось заседание комитета по этике Российского футбольного союза. На нём были приняты следующие решения:

«В связи с допущенными футболистом ФК «Строгино-М» Никитой Азембловским нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 регламента РФС по этике применить санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно.

В связи с допущенными футболистом ФК «Строгино-М» Арсением Колотушей нарушениями ст. 18 регламента РФС по этике, ст. 24 федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 регламента РФС по этике применить санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что футболисты были наказаны за ставки на тотализаторе. Они поставили на победу своей команды 10 000 рублей. «Строгино-М» оказалось сильнее сверстников из «Ахмата» со счётом 1:0. Информация попала к РФС, где футболисты признали свою вину и принесли извинения.

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