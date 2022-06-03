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Агент Кутепова: Илья полностью здоров. Мы ведём переговоры с клубами России и Турции

Агент Кутепова: Илья полностью здоров. Мы ведём переговоры с клубами России и Турции
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Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о будущем футболиста.

«Илья полностью здоров. Ещё в начале мая он начал тренироваться без каких-либо ограничений и был готов к общей группе. Решение о допуске принимал медицинский штаб и главный тренер «Спартака».

Сразу после окончания сезона он поехал в Италию, в Болонью, где прошёл обследование и сдал серию функциональных тестов. Результат – Кутепов на 100% здоров.

Сейчас Илья там же, в Болонье, в медицинском центре «Изокинетик». Тренируется под контролем доктора Джанни Нанни – с 1983 года он возглавляет медицинский штаб «Болоньи» и входит в медицинскую комиссию федерации футбола Италии. Никакого отпуска – он работает и готовится к новому сезону.

Сейчас у нас есть интерес от клубов России и Турции, мы ведём переговоры. Илья готов и заслуживает того, чтобы проявить себя на футбольном поле. Игровая практика – наш главный приоритет», — сказал Драго в беседе с корреспондентом Чемпионата Андреем Панковым.

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