Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов продать Асенсио, им интересуется «Манчестер Юнайтед»

«Реал» готов продать Асенсио, им интересуется «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Мадридский «Реал» готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что заинтересованность в 26-летнем испанском хавбеке выразил «Манчестер Юнайтед», который рассматривает Асенсио как более дешёвый вариант для усиления полузащиты, нежели Френки де Йонга из «Барселоны».

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 31 матче испанской Примеры и забил 10 голов. «Реал» стал чемпионом Испании по итогам минувшего сезона. С 2016 года Асенсио вызывается в национальную команду Испании.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Хавбек «Реала» Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022