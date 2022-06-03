«Реал» готов продать Асенсио, им интересуется «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что заинтересованность в 26-летнем испанском хавбеке выразил «Манчестер Юнайтед», который рассматривает Асенсио как более дешёвый вариант для усиления полузащиты, нежели Френки де Йонга из «Барселоны».

Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 31 матче испанской Примеры и забил 10 голов. «Реал» стал чемпионом Испании по итогам минувшего сезона. С 2016 года Асенсио вызывается в национальную команду Испании.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

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