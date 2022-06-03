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Агент Кутепова: «Спартак» навсегда в сердце Ильи. Он всегда будет благодарен клубу

Агент Кутепова: «Спартак» навсегда в сердце Ильи. Он всегда будет благодарен клубу
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Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал об отношении футболиста к московскому клубу.

«Спартак» – навсегда в его сердце, эти 10 лет невозможно забыть. Илья всегда будет благодарен клубу. Зимой клуб предлагал новый контракт. Зарплата не была в приоритете. Мы обсуждали игровую практику и нашли точки соприкосновения. Но в конце января Илья получил травму голеностопа, потом рецидив, и больше «Спартак» к этой теме не возвращался.

Зарплата Кутепова, которую обсуждали в медиа, даже близко не соответствовала реальной. По контракту она была в три раза меньше озвученной суммы. С учётом возможных бонусов – примерно на 30% меньше», — сказал Драго в беседе с корреспондентом Чемпионата Андреем Панковым.

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