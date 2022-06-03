Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» объявил об уходе нападающего Александра Ляказетта

«Арсенал» объявил об уходе нападающего Александра Ляказетта
Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт покинул команду по истечении сезона-2021/2022 в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте и приводит слова главного тренера Микеля Артеты.

«Ляказетт был фантастическим игроком для нас. Он был настоящим лидером как на поле, так и за его пределами, оказал большое влияние на молодых игроков. Мы желаем ему и его семье успехов и счастья», — сказал Артета.

31-летний Ляказетт стал футболистом «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик:

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать экс-хавбека «Баварии» Толиссо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022