«Арсенал» объявил об уходе нападающего Александра Ляказетта
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Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт покинул команду по истечении сезона-2021/2022 в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте и приводит слова главного тренера Микеля Артеты.
«Ляказетт был фантастическим игроком для нас. Он был настоящим лидером как на поле, так и за его пределами, оказал большое влияние на молодых игроков. Мы желаем ему и его семье успехов и счастья», — сказал Артета.
31-летний Ляказетт стал футболистом «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видеоролик:
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