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Экс-заместитель главы департамента судейства РФС Хютия назвал сильных российских арбитров

Экс-заместитель главы департамента судейства РФС Хютия назвал сильных российских арбитров
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Бывший заместитель главы департамента судейства РФС Йоуни Хютия рассказал, насколько реально приглашение иностранного арбитра на матч в Россию.

«В России очень сильные рефери, работавшие на международном уровне, — Карасёв, Левников, Москалёв, Мешков и так далее. Почему кто-то из них не может работать на Суперкубке? Я поддерживаю именно их кандидатуры.

Не уверен, что судье-иностранцу придётся получать разрешение УЕФА для работы на матче в России. РФС может напрямую пригласить арбитра из другой страны. Другой вопрос, получат ли они согласие. В качестве одного из вариантов можно рассмотреть Сербию, там достаточно сильных арбитров. Также можно подумать о Турции, с которой есть прямое авиасообщение.

Понимаю позицию «Спартака», но, повторюсь, если бы я до сих пор работал в России, то выбрал бы именно местного арбитра. И сейчас РФС лучше вести переговоры не с Турцией или Сербией, а со «Спартаком», чтобы понять, какие у них претензии к арбитрам и как решить создавшиеся проблемы. Ответственные за судейство должны поговорить с руководителями клуба, с главным тренером и прийти к оптимальному варианту», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

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