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Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон подвергся вооружённому нападению в Бразилии

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон подвергся вооружённому нападению в Бразилии
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Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон подвергся вооружённому нападению в бразильском городе Сан-Паулу. Футболиста пытались ограбить. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, 23-летний Эмерсон сумел выйти из ситуации целым и невредимым, хотя дело дошло до перестрелки с участием полиции и 29 выстрелов. Об инциденте рассказал отец футболиста:

«То, что произошло, было достойно фильма ужасов, я бы никому этого не пожелал. Когда начались выстрелы, все побежали в разные стороны», — сказал отец Эмерсона.

Эмерсон стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Барселоны». Бразильский футболист принял участие в 41 матче за английскую команду, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ? Видео:

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