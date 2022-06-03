Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон подвергся вооружённому нападению в Бразилии

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон подвергся вооружённому нападению в бразильском городе Сан-Паулу. Футболиста пытались ограбить. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, 23-летний Эмерсон сумел выйти из ситуации целым и невредимым, хотя дело дошло до перестрелки с участием полиции и 29 выстрелов. Об инциденте рассказал отец футболиста:



«То, что произошло, было достойно фильма ужасов, я бы никому этого не пожелал. Когда начались выстрелы, все побежали в разные стороны», — сказал отец Эмерсона.

Эмерсон стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Барселоны». Бразильский футболист принял участие в 41 матче за английскую команду, в которых забил гол и отдал результативную передачу.

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