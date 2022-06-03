На сайте Госуслуг с 4 июля можно будет оформить Fan ID

С 4 июля 2022 года на сайте Госуслуг можно будет оформить карту болельщика, более известную как Fan ID.
Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале Госулуг — это обязательное условие. После этого можно будет оформить электронный документ.
С появлением Fan ID в законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Авторы инициативы о введении Fan ID отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 3 июня 2022
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