«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора в отдел фотографии.
Требования:
— опыт работы в интернет-издании на релевантной должности;
— оперативность;
— внимательность;
— стрессоустойчивость;
— хороший визуальный вкус;
— уверенное владение графическими редакторами (Adobe Photoshop, навык работы в Figma приветствуется);
— владение программами для ввода метаданных фотографий приветствуется (например, Photo Mechanic);
— уверенные знания в области профессионального спорта;
— знание закона об авторском праве в СМИ;
— знание английского языка;
— грамотный русский язык;
— умение снимать и наличие собственной фототехники приветствуются;
— готовность выполнить тестовое задание.
Обязанности:
— поиск и обработка фотографий для оформления всех типов текстовых материалов на сайте (статьи, новости, «сториз»);
— отбор, обработка и публикация на сайте фоторепортажей в новостной ленте от собственных фотографов и из фотобанков;
— создание коллажей;
— контроль за визуальным видом ленты сайта;
— ведение собственного онлайн-фотобанка «Чемпионата» (своевременная загрузка обработанных съёмок в архив).
Условия:
— удалённый режим работы;
— посменный график (утренние или вечерние смены) с плавающими выходными по согласованию;
— ежемесячная фиксированная оплата труда.
Присылайте свои резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru
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