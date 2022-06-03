«Манчестер Сити» предложил «Марселю» арендовать своего нападающего
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«Манчестер Сити» планирует отправить нападающего Хулиана Альвареса в «Марсель» на правах аренды. Об этом сообщает TyC Sports.
По сведениям источника, «горожане» хотят, чтобы 22-летний аргентинский футболист адаптировался к европейскому футболу.
Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, но английский клуб сразу же отправил нападающего в обратную аренду в «Ривер Плейт». За аргентинский клуб Альварес выступал с 2018 года, сыграв в 113 матчах, забив 50 голов и отдав 29 результативных передач.
Напомним, 1 июля 2022 года в «Манчестер Сити» также перейдёт нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов в минувшем сезоне АПЛ? Видео:
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