Лонгари: Генрих Мхитарян принял решение перейти в «Интер»
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Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, чей контракт с «Ромой» истёк по окончании сезона-2021/2022, принял решение продолжить карьеру в «Интере». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили 33-летнему армянскому футболисту контракт на два года с зарплатой € 3,5 млн за сезон.
«Рома» также была заинтересована в сохранении Мхитаряна и предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.
В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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