Бельгия — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А4 между Бельгией и Нидерландами. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Бельгией и Нидерландами играют Польша и Уэльс.
Бельгия является действующим бронзовым призёром чемпионата мира, Нидерланды на минувшем Евро-2020 в рамках 1/8 финала уступили Чехии. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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