«Тоттенхэм» готов продать Стивена Бергвейна в «Аякс»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн может в ближайшее покинуть английский клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «Аякс» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по голландцу. «Шпоры» готовы продать игрока.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил в зимнее трансферное окно предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.



Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 22 матчах английской Премьер-лиги отдал голевую передачу и забил три гола. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.