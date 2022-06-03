Губернатор Ярославской области: «Шиннику» точно надо идти к победе в ФНЛ
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Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с главным тренером «Шинника» Вадимом Евсеевым.
«Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи. Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе и исходить именно из этого. Будем поддерживать наш футбол и болеть за команду», — цитирует Евраева Sport76.
Команда Вадима Евсеева набрала 50 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось 2 тура.
Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах. До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровск», «Амкаре» и «Текстильщике».
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