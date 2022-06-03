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В «Анжи» опровергли закрытие клуба

В «Анжи» опровергли закрытие клуба
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Пресс-атташе «Анжи» Гаджимурад Магомедрасулов заявил, что клуб не прекращал существование и подал заявку на апелляцию по решению РФС об отказе в получении лицензии.

«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС. Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб», — цитирует Магомедрасулова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что дагестанская команда не получила лицензию для выступления в следующем сезоне. На данный момент «Анжи» выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В заключительном матче сезона махачкалинцы сыграют с «Ротором-2». По итогам первенства-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.

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Источник: «Анжи» прекратит существование
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