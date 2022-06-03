В «Анжи» опровергли закрытие клуба

Пресс-атташе «Анжи» Гаджимурад Магомедрасулов заявил, что клуб не прекращал существование и подал заявку на апелляцию по решению РФС об отказе в получении лицензии.
«Мы получили отказ на получение лицензии и подали на апелляцию. В понедельник будет официальное решение РФС. Пока «Анжи» не прекращал существование. Если нам не дадут лицензию, то продолжим существование как любительская команда, либо закроют клуб», — цитирует Магомедрасулова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что дагестанская команда не получила лицензию для выступления в следующем сезоне. На данный момент «Анжи» выступает в третьей по силе лиге страны ФНЛ-2. В заключительном матче сезона махачкалинцы сыграют с «Ротором-2». По итогам первенства-2018/2019 «Анжи» вылетел из Российской Премьер-Лиги, после чего клуб стал выступать в третьем по силе дивизионе.
- 3 июня 2022
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:29
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:04
-
16:53
-
16:49
-
16:37
-
16:14
-
16:05
-
15:50