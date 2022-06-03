Президент Франции — о разговоре с Мбаппе: я лишь посоветовал ему остаться в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что болеет за «Марсель», и высказался о продлении форвардом Килианом Мбаппе контракта с «ПСЖ».

Болею ли я за «Марсель»? Кажется, да. Какую роль я сыграл в том, что Мбаппе остался в «ПСЖ»? Уверяю вас, я не вмешиваюсь в такие вопросы. Я, как и любой гражданин, когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддерживать любимую команду, в моём случае — «Марсель».

Да, действительно, я разговаривал с Мбаппе, но я лишь посоветовал ему остаться во Франции, — приводит слова Макрона La Montagne.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что французский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Реале».