Мане: 70% сенегальцев хотят, чтобы я покинул «Ливерпуль»? Я сделаю то, что они просят
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о возможном уходе из команды.
«60-70% сенегальцев хотят, чтобы я покинул «Ливерпуль»? Я сделаю то, что они хотят. Скоро увидите», — приводит слова Мане журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с мюнхенской «Баварией», по которому будет получать € 20 млн в год. Немецкому клубу осталось лишь договориться о сумме трансфера с «Ливерпулем».
Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
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