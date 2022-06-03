Источник: «ПСЖ» уволит Почеттино в ближайшие часы
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Французский «ПСЖ» принял решение уволить главного тренера Маурисио Почеттино. Об этом сообщает журналист Робин Баирнье в «Твиттере» со ссылкой на Le Parisien.
По сведениям источника, увольнение 50-летнего аргентинского специалиста состоится в ближайшие часы.
Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. С тех пор парижская команда в 84 матчах одержала 56 побед, 13 раз сыграла вничью и 15 проиграла.
В сезоне-2020/2021 «ПСЖ» вылетел в полуфинале Лиги чемпионов («Манчестер Сити»), в следующем — на стадии 1/8 финала турнира («Реал»). В сезоне-2021/2022 «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а до этого вместе с Почеттино выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Соглашение между Почеттино и «ПСЖ» действует до лета 2023 года.
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