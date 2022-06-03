Франция и Дания огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А1 между Францией и Данией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

Франция: Уго Льорис, Лукас Эрнандес, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Н'Голо Канте, Кингсли Коман, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мехле, Янник Вестергор, Виктор Нельссон, Йоаким Андерсен, Томас Дилейни, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен, Даниэль Васс, Андреас Сков Ольсен, Каспер Дольберг.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.